起亚汽车欲以豪车K900提升品牌形象

图为2013年11月20日美国洛杉矶车展上的起亚K900。 REUTERS/Mike Blake

路透底特律5月15日(记者 Bernie Woodall) -韩国起亚汽车(000270.KS)欲以近期推出的豪华车型K900改变在美国市场的低端品牌形象，但分析师表示，起亚预计将面临严峻考验。

此前，起亚曾在超级碗比赛中嵌入K900的广告，邀请劳伦斯·菲什伯恩(Laurence Fishburne)在广告中再现《黑客帝国》中所扮演的形象。

起亚汽车美国公司销售及营销执行副总裁Michael Sprague表示：“我们希望这款汽车向消费者发出一个信号，我们与他们几年前所认为的起亚很不一样。”

Sprague在美国汽车媒体协会(Automotive Press Association)周四在底特律举行的一场活动上发表了上述谈话。

起亚K900售价为6.6万美元，价格次高的凯尊(Cadenza)售价为3.6万美元。Sprague表示，起亚将K900定位在宝马5系(售价超5万美元)和宝马7系(售价约7.5万美元)之间。

汽车咨询机构凯利蓝皮书（Kelley Blue Books)的执行市场分析师 Jack Nerad表示，他不确信k900在美国市场会如其韩国版K9在本土那么受欢迎。

Nerad表示：“这是一款不错的豪华车。”但他也指出，以K900的价格，人们会尽可能考虑购买一款口碑更好的品牌，正如他们对汽车硬件配置的重视程度，我认为，这是起亚在与梅赛德斯-奔驰、宝马或奥迪竞争中会遇到的困难。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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