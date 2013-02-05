缅甸政府与克钦独立军代表在中国举行了和谈

缅甸政府与克钦独立军(KIA)的高级指挥官周一在中国举行和谈，试图挽救和平进程，结束种族冲突。克钦独立军正在为克钦邦争取自治权，但缅甸联邦政府长期以来一直拒绝。双方在会后发表了措辞含糊的联合声明，指出会在未来几周举行进一步会谈。目前尚不清楚会谈是否取得实质进展。图为克钦独立军士兵。路透