现代及起亚汽车燃油补偿恐造成1亿美元损失--穆迪

路透11月6日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)表示,现代汽车(005380.KS)及其关系企业起亚汽车(000270.KS)恐将因其购车者燃油补贴计划而损失约1亿美元,因两家公司夸大旗下汽车的省油性能.

两家公司均隶属於现代汽车集团,其上周五承认部分车种的燃油效率评级有所夸大,幅度在每加仑1-6英哩不等.

在两家公司承认浮报数据之前,美国国家环境保护局(EPA)发现起亚和现代汽车2011年至2013年间的13款车种浮报油耗数据.

现代和起亚已表示,客户将会收到一张借计卡(debit card)以补偿其公布数据与EPA燃油效率评等间的落差,计算依据为消费者所在地区燃料价格以及其已经驾驶的里程数.两家公司并表示,另外还会加计15%给消费者以赔偿其不便,车主只要继续持有车辆,就可以持续更新借计卡.

截至10月止,约有90万辆在美国销售的汽车受到影响,而加拿大受影响车辆数字则为17.2万辆.

穆迪资深信评人员Chris Park表示,今年前九个月,北美市场占现代全球销售比重约24%.

穆迪表示,在这些车辆报废之前,对消费者的燃油补偿成本将会达约1亿美元.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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