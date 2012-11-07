现代及起亚汽车燃油补偿恐造成1亿美元损失--穆迪

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透11月6日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)表示,现代汽车(005380.KS)及其关系企业起亚汽车(000270.KS)恐将因其购车者燃油补贴计划而损失约1亿美元,因两家公司夸大旗下汽车的省油性能.
两家公司均隶属於现代汽车集团,其上周五承认部分车种的燃油效率评级有所夸大,幅度在每加仑1-6英哩不等.
在两家公司承认浮报数据之前,美国国家环境保护局(EPA)发现起亚和现代汽车2011年至2013年间的13款车种浮报油耗数据.
现代和起亚已表示,客户将会收到一张借计卡(debit card)以补偿其公布数据与EPA燃油效率评等间的落差,计算依据为消费者所在地区燃料价格以及其已经驾驶的里程数.两家公司并表示,另外还会加计15%给消费者以赔偿其不便,车主只要继续持有车辆,就可以持续更新借计卡.
截至10月止,约有90万辆在美国销售的汽车受到影响,而加拿大受影响车辆数字则为17.2万辆.
穆迪资深信评人员Chris Park表示,今年前九个月,北美市场占现代全球销售比重约24%.
穆迪表示,在这些车辆报废之前,对消费者的燃油补偿成本将会达约1亿美元.(完)
--编译 张明钧;审校 孙茉莉
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