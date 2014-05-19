起亚索兰托SUV天窗损坏遭美国升级调查

英国提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透华盛顿5月17日 - 美国安全监管机构已经将涉及65,347辆起亚(000270.KS)索兰托(Sorento)运动型休旅车(SUV)的调查作升级处理，此前接到消费者投诉，称选配的玻璃天窗存在损坏问题。
根据网上提交的文档，美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)将此项调查升级为工程分析，在10月开始调查时为初步评估。
NHTSA透露接到26起消费者投诉，称2011-2013年款的起亚索兰托SUV天窗出现自发性损坏。其中24起发生在汽车行驶过程中。
NHTSA称，其中四起，车内乘员被掉落下来的玻璃轻微划伤。
“起亚回覆称，现场检查确定，只有一种潜在原因会导致天窗玻璃破碎--汽车在开动过程中，遇到石块或其他外物，”NHTSA称。
但该机构表示，将调查升级是因为觉得事故的数目“令人担心”。
未能立即联系到起亚对此置评。
如果监管机构确定制造商需要解决安全问题，则汽车可能要被召回，在这个过程中，工程分析是其中一个环节。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透伦敦4月28日 - 路透见到的一份文件显示，欧盟执委会提出的新规将减轻衍生品市场的负担，并促进竞争。这份文件并未提及会采取何种举措来限制英国退欧后在英国的欧元清算业务。
路透4月28日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透周五公布第一季获利和营收高于预期，并确认全年财测，因其看到各业务领域业绩均出现改善。