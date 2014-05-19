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国际财经 | 2014年 5月 19日 星期一 08:59 BJT

起亚索兰托SUV天窗损坏遭美国升级调查

路透华盛顿5月17日 - 美国安全监管机构已经将涉及65,347辆起亚(000270.KS)索兰托(Sorento)运动型休旅车(SUV)的调查作升级处理，此前接到消费者投诉，称选配的玻璃天窗存在损坏问题。

根据网上提交的文档，美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)将此项调查升级为工程分析，在10月开始调查时为初步评估。

NHTSA透露接到26起消费者投诉，称2011-2013年款的起亚索兰托SUV天窗出现自发性损坏。其中24起发生在汽车行驶过程中。

NHTSA称，其中四起，车内乘员被掉落下来的玻璃轻微划伤。

“起亚回覆称，现场检查确定，只有一种潜在原因会导致天窗玻璃破碎--汽车在开动过程中，遇到石块或其他外物，”NHTSA称。

但该机构表示，将调查升级是因为觉得事故的数目“令人担心”。

未能立即联系到起亚对此置评。

如果监管机构确定制造商需要解决安全问题，则汽车可能要被召回，在这个过程中，工程分析是其中一个环节。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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