科威特投资局等11家投资者承诺向万达地产IPO投资20亿美元

今年首季中国PPP项目落地增长28% 仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透香港12月7日 - 据熟知此事的消息人士对路透表示，在承诺向大连万达商业地产在香港首次公开发行(IPO)中投资约20亿美元的11家投资者中，科威特投资局(KIA)和Och-Ziff资本管理集团(OZM.N)名列其中。
大连万达商业地产是全球第二大购物中心和办公大楼开发商，准备在周一进行IPO，预计集资32-38.6亿美元。
消息人士并称，科威特投资局、中国人寿(601628.SS)和中国平安(601318.SS)承诺在此次IPO中各投入3亿美元，Och-Ziff则投资2.5亿美元。荷兰退休基金APG承诺投资2亿美元。
大连万达商业地产为亿万富翁王健林旗下大连万达集团的子公司。据汤森路透旗下刊物IFR周六报导，大连万达商业地产将发行6亿股新股，价格介于41.80-49.80港元，市值将达208-247亿美元。
目前未能立即联系到上述公司置评。由于此事尚未公开，消息人士不愿具名。(完)
(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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