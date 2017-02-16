马来西亚警方逮捕第三名涉嫌杀害金正男的嫌犯

路透吉隆坡2月16日 - 一名官员表示，关于朝鲜领导人金正恩兄长金正男遭谋杀一案，马来西亚警方已经拘留第三名嫌犯。

雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”

Abu Samah Mat所指的是今日稍早遭到逮捕的一名女性，该名女性持有有印尼护照。周三，一名持有越南旅行文件的女性嫌疑犯遭到逮捕。(完)