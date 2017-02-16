马来西亚警方逮捕第三名涉嫌杀害金正男的嫌犯

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透吉隆坡2月16日 - 一名官员表示，关于朝鲜领导人金正恩兄长金正男遭谋杀一案，马来西亚警方已经拘留第三名嫌犯。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
Abu Samah Mat所指的是今日稍早遭到逮捕的一名女性，该名女性持有有印尼护照。周三，一名持有越南旅行文件的女性嫌疑犯遭到逮捕。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。