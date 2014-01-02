金正恩新年讲话呼吁改善朝韩关系 称劳动党清除了“渣滓”

朝鲜领导人金正恩在新年讲话中首次谈及处决张成泽一事，称在清除“宗派渣滓”后，朝鲜劳动党更强大了。他在讲话中呼吁改善朝韩关系，并警告称若朝鲜半岛再次爆发战争，将引发巨大的核灾难，美国也会受到冲击。图为朝中社2013年12月27日发布的金正恩出席活动的资料图片。路透