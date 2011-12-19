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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 20日 星期二 07:35 BJT

金正恩为"伟大的接班人"--朝中社

朝鲜中央通讯社已将朝鲜已故领导人金正日之子金正恩称为"伟大的接班人"，这是金正恩首度被冠上这个称号。他是金正日已知的儿子中年纪最小的一位，先前已被定为接班人。路透

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