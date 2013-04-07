博客：金正恩的风格是否与其父如出一辙？

记者 Matt Spetalnick/Mark Hosenball

美国高官称，朝鲜领导人金正恩正在使用先辈们历经时间考验的“疯子”策略，而且青出于蓝而胜于蓝，直接向美国发出威胁。

美国官员指出，有迹象显示，金正恩疯狂言论所显现的手段与其父亲和祖父的统治风格如出一辙。

由于围绕金正恩的不确定性很大以及美国对朝鲜领导层认知有限，美国仍在试图揣测金正恩会在向朝鲜人民、朝鲜将军们、韩国新总统和世界证明自己的路上走多远。

朝鲜周二意外宣布重启核反应堆的计划，尽管不是金正恩亲自发布的，这可能会进一步加剧他与西方世界的僵局。

“没法猜金正恩是否知道出路在哪里。我们和他打交道的时间不够长，无法知道他在处理外交对抗时是否具有他父亲的老练，”一名高级官员匿名说道。

美国总统奥巴马上任后对朝鲜采取了“战略忍耐”政策，在朝鲜暂停核项目前拒绝提供新的激励措施。这种政策除了招来朝鲜的反抗外没什么其他效果。

美国情报界前朝鲜问题专家Joseph DiTrani指出，金正恩放狠话和采取强硬军事姿态暗示，他正面临朝鲜军方的沉重压力。

“他不得不向他们展示出强力（形象），”DiTrani说道。

**无须惊慌失措？**

尽管金正恩上任后将一些将军撤职或降职，朝鲜军方领导层仍是不可忽视的一股政治力量。金正恩试图通过遵循其父金正日倡导的“先军”政策来安抚军方。

不过美国政府仍坚持认为无须担忧。

白宫称，朝鲜周末宣布与韩国进入“战争状态”，但是朝鲜军队并未作出相应部署。

尽管朝鲜的言论可能让人不安，其导弹打击美国本土还是需要很大的想像力，因为朝鲜并未证明自己拥有能够打击美国本土的弹道导弹技术。

美国官员坚持称，这很不像金正日的风格。美国认为金正日虽然危险，但至少可预测。金正日发布威胁甚至采取军事行动以获得世界的关注，但是不会越过公开军事冲突的界限，他利用危机作为国际谈判的砝码。

金正恩似乎有意扩大金正日的底线，他不仅亲自发布威胁，还将威胁的矛头直指美国。

“（父子之间）在风格和言辞上存在明显的区别。金正恩更直接地参与进来……而且这些威胁更为具体，并更加直接针对美国，”另外一名美国高官说道。

但这名官员坚持认为，尽管朝鲜的“疯子策略”出现新的变化，但这不会让美国及其盟国买账，像之前的美国政府定期所做的那样，对其提供援助、燃料或其他让步。

奥巴马去年向朝鲜提供了粮食援助，但伴随严格的监控条款，确保这些粮食不会流入朝鲜军队，作为朝鲜暂停核试验和远程导弹试验的交换条件。不过协议在不到三周的时间里就搁浅了，因朝鲜宣布发射卫星的计划，而美国官员称这是进行导弹试验。（完）

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