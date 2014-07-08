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时事要闻 | 2014年 7月 8日 星期二 14:30 BJT

金正恩瘸腿亮相金日成逝世追悼大会

路透首尔7月8日（记者 James Pearson） - 朝鲜官方媒体周二公布的视频显示，朝鲜领导人金正恩出席金日成逝世追悼大会时瘸腿登台；朝鲜很少会公布领导人表现虚弱的一面。

视频显示，金正恩迅速走到金日成雕像前的主席台时走路瘸腿。

不清楚金正恩为何会腿脚不便。官方媒体报导了金正恩近几周在东部和西部沿海频繁地视察军队，现场指导军事演练。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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