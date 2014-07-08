金正恩瘸腿亮相金日成逝世追悼大会

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔7月8日（记者 James Pearson） - 朝鲜官方媒体周二公布的视频显示，朝鲜领导人金正恩出席金日成逝世追悼大会时瘸腿登台；朝鲜很少会公布领导人表现虚弱的一面。
视频显示，金正恩迅速走到金日成雕像前的主席台时走路瘸腿。
不清楚金正恩为何会腿脚不便。官方媒体报导了金正恩近几周在东部和西部沿海频繁地视察军队，现场指导军事演练。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。