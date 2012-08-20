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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 20日 星期一 13:35 BJT

金正恩视察军队 提醒勿忘“圣战”

朝中社报导称，朝鲜领导人金正恩视察前线部队，提醒军队勿忘对抗韩国挑衅的“圣战”职责。报导中称，金正恩此次视察的部队，是两年前炮击韩国延坪岛的炮兵部队。韩国与美国联合军演将於8月20-31日举行。

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