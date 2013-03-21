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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 21日 星期四 14:35 BJT

金正恩指导朝鲜“无人机空袭”训练

朝鲜中央通讯社报道称，朝鲜领导人金正恩周三指导了对一个模拟韩国目标进行无人机空袭的训练，朝鲜军方还击落了一个模仿的巡航导弹目标。目前尚不知晓朝鲜是否拥有无人机。韩联社去年报道称，朝鲜从叙利亚引进了1970年代生产的美国无人靶机，用于改造成无人战机。路透
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