金正恩当选朝鲜劳动党第一书记

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透首尔4月11日电---朝鲜中央通讯社报导，周三举行的朝鲜劳动党第四次代表会议推选金正恩为朝鲜劳动党第一书记。该职务看起来像是新设立的一个职位。
朝鲜劳动党代表会议召开之际正值朝鲜顶着国际制裁和警告准备用发射火箭搭载卫星。朝鲜火箭最早可能於周四点火。
会议还决定拥戴金正恩的父亲金正日为朝鲜劳动党“永远的总书记”。
一些分析师曾预计金正恩出任朝鲜劳动党总书记，不过拥戴金正日为朝鲜劳动党永远的总书记在朝鲜的背景下合理，金正恩的祖父金日成也被拥戴为“共和国永远的主席”。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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