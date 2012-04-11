金正恩当选朝鲜劳动党第一书记

路透首尔4月11日电---朝鲜中央通讯社报导，周三举行的朝鲜劳动党第四次代表会议推选金正恩为朝鲜劳动党第一书记。该职务看起来像是新设立的一个职位。

会议还决定拥戴金正恩的父亲金正日为朝鲜劳动党“永远的总书记”。

一些分析师曾预计金正恩出任朝鲜劳动党总书记，不过拥戴金正日为朝鲜劳动党永远的总书记在朝鲜的背景下合理，金正恩的祖父金日成也被拥戴为“共和国永远的主席”。（完）