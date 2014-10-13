朝鲜领导人金正恩自9月3日以来首次露面

路透首尔10月14日 - 朝鲜中央通讯社周二早间报导，该国领导人金正恩视察了一个居民区和一处科研机构，结束了长时间未公开露面的状态。此前一段时间金正恩在公众视野中消失，引发外界对其健康状况和是否仍继续掌权的猜测。

报导中未提及金正恩此前长时间未露面的情况。

金正恩自9月3日携夫人李雪主欣赏音乐会之后，一直未公开露面，也未参加上周五朝鲜劳动党建党纪念日活动和最高人民会议的最近一次会议。

报导沿袭了朝中社的典型风格，详细报导了金正恩的每项活动，称他在新的Wisong科学家居民区进行了“现场指导”，并参观了新落成的国家科学院天然能源研究所。

该报导的日期为周二，但未透露他视察的日期。

“我们的科学家热爱祖国，全身心地投入到建设富裕而强大的国家中来，”报导引述金正恩的话称。

金正恩自2011年其父金正日因心脏病突发去世后掌权以来，体重明显增加。他自从7月份与其他官员参加一项活动之后，走路一直有点跛。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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