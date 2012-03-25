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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 26日 星期一 07:08 BJT

奥巴马提名医学专家出任世行行长

美国总统奥巴马周五提名达特茅斯学院校长金永吉出任世界银行行长。金永吉现年52岁，为韩裔美国人，曾任世界卫生组织艾滋病防治部主任。他获提名令人感意外，华府过往人选往往在政界更为突出，许多媒体对潜在人选的报道均未提到金永吉。另外，新兴国家开始首次竞争该职位。路透

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