《Kimberley专栏》美元兑日圆未来一个月内或迂回升向105

(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 王冠中

路透伦敦5月13日 - 尽管美元兑日圆已升至101日圆上方，但日圆绝对有理由继续下跌，但可能会是走走停停，而非直线下滑。

日圆周四跌破100关卡的严重性遭到夸大，美元之前迟迟未能突破这个重要心理和技术关卡，因此许多交易商都轧平了先前持有的部位。

交易商随后被迫重返市场，并在远高于100日圆的水准买进美元，以期赶上这班正在加速的列车，日圆跌势加速之际，为数颇众的停损美元买单更推快了美元涨势。

这结果就是，银行间交易商甚至是对冲基金现在都持有美元多头部位，进场的价位都远高于100日圆。对冲基金无疑早就意识到日圆自去年末以来步入下滑循环。

风险在于美元/日圆可能朝100.50-80日圆回落，迫使部分美元多头平仓。

美元未能直接上探105日圆，可能使某些人受挫，不过这可能是预期日圆会再次下跌但还没完成押注的人买进美元的好机会。

支持日圆走弱的因素都尚未消失。

日本首相安倍晋三的经济政策只执行了一部分，而日本央行也还在大刀阔斧地推进积极货币政策。

日圆走软可能推高了日本进口美元计价燃料的成本，但这若能带动国内通胀压力，也符合安倍政府欲打破日本通缩循环的努力。

日本投资人可能意识到，日圆疲弱态势或还会维持一段时间。

日本投资人过去两周转为净买超外国债券，符合对于日本当局提振经济的努力会造成资金外流寻找更高收益的看法。

美国就业数据良好，显示美国经济表现优于许多国家，美国公债收益率(殖利率)也因而推高，使得美债对日本投资人更具吸引力。

况且，日本和美国的地缘政治利益仍旧一致。若提振日本经济必须让日圆持续疲弱，美国方面可能会没有太多异议就接受这状况。

七国集团(G7)财长会议并未直接抨击日本对抗通缩的努力以及其对汇率造成的影响。G7多年来一直敦促日本要提振经济，因此在此事上也无从置喙。

支持日圆持续下跌的宏观因素仍在，但由于许多交易商是在100日圆水准上方重新建立部位，因此日圆可能需要先回升，才能再次累积新的下跌动能。

美元很有可能在未来一个月内迂回迈向105日圆。(完)

(译文审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。