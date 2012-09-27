《Kimberley专栏》澳元汇率看似被高估 全球运输业放缓暗示贸易流动不振

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley

路透伦敦9月26日电---澳元汇率看起来有些被高估了,但却很难具体判断出汇率到底被高估了多少.

这正是澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)在上周表达的观点.他的看法完全正确.

已经受到损害的全球贸易流并不支持澳元当前的汇率水平,因为澳洲经济与商品出口需求可谓是息息相关,任何需求下滑都会造成影响.

澳元/美元的汇价水平应该更接近1.0000美元,而非周三所及的1.0350美元.

必须承认的是,由於数家央行都将澳元加入外汇储备资产组合当中,而且澳洲3.5%的指标利率也极具吸引力,令澳元享受到一些溢价的好处.但惯性下落的趋势最终将是不可避免的.

就收益率而言,投资者现在或许是时候要清醒清醒了,因为澳洲央行传递出的利率讯息再明确不过了.

央行9月4日政策会议记录称,"当前对於通胀前景的评估继续提供了调整政策的空间,以便应对经济增长前景的明显恶化."

简单而言,这就是说澳洲央行对通胀前景的看法温和,使其还有进一步降息的空间.迄今为止,澳洲利率水平一直是吸引投资者青睐澳元的一个重要因素.

但这种优势恐怕正在消退.银行间利率期货反映出,澳洲央行在10月降息的机率为50%,市场预估澳洲指标利率在未来12个月里可能降至2.75%.

此外,澳洲资源荣景所面临的威胁也是货真价实的,特别是中国经济降温给铁矿石价格带来的冲击.澳洲是全球最大的铁矿石出口国.

或许对澳元而言,全球运输业放缓的趋势是个更加有力的警示讯号,这意味着经济活动出现更广的下滑,从而对澳洲出口需求造成负面影响.

道琼运输类股平均指数.DJT自9月14日起一路下跌,说明交易商正在探寻经济活动不振疑虑的新迹象.

联邦快递(FedEx)(FDX.N)在9月18日调降了其2013财年的预估,认为客户正从航空快递转向更便宜但但速度更慢的船运.

如果情况的确如此,上海装运码头的数据却并未表现出这一点.上海是全球最繁忙的集装箱装运港口.

8月上海港口的集装箱吞吐量较上年同期下降7.1%,为连续第二个月下滑,进一步印证了中国贸易活动的放缓.

就在上周五,美国第三大铁路运营商Norfolk Southern(NSC.N)也发出获利疲弱的预警,称部分是因为煤炭和商品的货运量下降.

上述这一切都无法让人对国际贸易流或是澳元前景产生良好期待.澳洲央行助理总裁肯特看来是对的:澳元确实被高估了.(完)

--编译 高琦;审校 徐文焰

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