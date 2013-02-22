《Kimberley专栏》韩国新总统朴槿惠即将就任 是否预示韩元走软？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Neal Kimberley 编译 徐文焰
路透伦敦2月20日 - 由于韩国候任总统朴槿惠强调有必要确保本币汇率稳定,韩元/美元可能还有一些下跌空间.
将于2月25日宣誓就职的朴槿惠周三表示,日本政府大举放宽货币政策导致的日圆快速贬值,令韩国企业承受更大的压力.
最近数月韩国决策者有关韩元/日圆汇率应下降的言论越来越多,因此可以想见,朴槿惠对汇率"稳定"的强调意在反对韩元继续升值.
韩元汇率问题从未远离韩国决策者的视线.
"我们没有把汇率作为决策的出发点,但如果说我们在决策中没有考虑汇率因素也是不恰当的,因为它仍是一个十分重要的变量."韩国央行总裁金仲秀上周在一次政策会议后表示.
为了追逐在其他许多发达市场所没有的高收益,外资在近几个月不断流入亚洲新兴市场,推动韩元/美元在1月11日触及1,054.6韩元的17个月高位.
当然,韩元已经回吐部分涨幅.由于担心韩国监管当局将出台措施遏制针对韩元的投机活动,韩元在2月1日已跌至三个月低点;不过此后又已回升至1,078.
韩元/日圆的涨势迫使韩国政府就此表态.一位企划财政部官员在2月6日指出,韩国正密切监视日圆/韩元汇率.
该官员还警告称,当局可能干预市场阻升韩元,因为日圆下挫重创韩国出口产品的竞争力.
韩国央行的政策声明中明确提及,"日本新政府的扩张性政策"是韩国未来经济增长面临的"不确定性"之一.
在日本躲过了于20国集团(G20)会议上被点评批评的命运后,韩国指望日本当局自动改弦更张的希望就更渺茫了.
所以还是要靠韩国自己盯紧韩元汇率,而且韩国央行仍有可能将指标利率从当前2.75%的水平调降.
这可能会得到朴槿惠的支持.她曾强调指出对于债务沉重的韩国家庭的同情.数据显示,韩国家庭当前的负债水平比美国家庭在2008年信贷危机爆发前的水平还要高.
毕竟,韩国央行在去年年底发表的2013年政策声明中确实说过,由于国内存在多种难以解决的问题,政策重点将放在支持经济增长方面,因为经济复苏将十分缓慢.
央行数据显示,随着国内外需求走软,1月生产者物价指数(PPI)创下逾三年来最大降幅.这表明经济正在减速.
另一方面,诸如埃文斯和皮亚纳尔托等美国联邦储备委员会(美联储)官员近来发表的言论或许也初步说明,美联储正在调整资产购买方面的超宽松立场.而这可能支持美元.
此外,朝鲜半岛的紧张局势可能也会从负面影响韩元的汇价.不过这种风险并不大.
朴槿惠在胜选后发表的首次演讲中,对朝鲜带来的风险发出警告.
在她宣誓就任总统后,韩元/美元的初步目标可能是回落至1,100;之后则可能瞄准100周移动均线,目前切入水准在1,112.50.(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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