《Kimberley专栏》美国可抵御油价上涨 为美元走高增添助力

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透伦敦6月18日（撰稿 NealKimberley；编译 许娜/王翔琼） - 美元.DXY无疑是中东长期动荡的最终受益者。中东动荡已引发石油供应中断忧虑，从而推动油价小涨。
由于伊拉克局势仍十分紧张，布兰特原油期货LCOc1周三升向每桶114美元。伊拉克Baiji炼油厂官员称，逊尼派武装分子已控制了该厂大部分区域。
考虑到伊拉克冲突的宗教性质，石油交易商担心动荡不仅会真的威胁到伊拉克的石油生产，而且可能已产生更加广泛的国际影响。
虽然目前为止油价涨幅有限，但持续上涨显然已影响到了那些依赖石油进口国家的经济成长。
日本JPY=就是一个典型的例子。由于在2011年3月地震后关闭了核电站，该国现在严重依赖进口能源。
从日本核电站站点与邻近活跃火山与地震断层带图表中，或许也可以看出日本面临的能源困境。欲浏览此图表，请点击：link.reuters.com/zej22w
欧元区EUR=同样也十分依赖中东和俄罗斯的能源供应。
欲浏览俄罗斯国有控股公司Gazprom对欧洲的能源出口图表，请点击：link.reuters.com/jev68v
虽然对于竭力抵御通缩风险的欧洲央行而言，油价上升产生些许输入型通胀，可能是目前所乐见的，但燃料价格上涨，终将形同对欧元区的汽油消费者课税。
鉴于乌俄两国贸易和政治关系恶化，俄罗斯经由乌克兰向欧元区供应的天然气若受到影响，欧元区很容易遭到冲击。
**页岩油**
美国的情况截然不同。
根据油企BP(BP.L)周一公布的石油业年度指标能源统计数据，虽然2013年美国石油需求增速为全球最快，但美国也在提高自家原油产量。
美国2013年石油产量增加13.5%至每日逾1,000万桶，为连续第二年创年度增幅新高。
浏览美国页岩油储备图表，请点击：link.reuters.com/pup48v
“很容易理解美国的情况。如果有大量廉价国内石油流入这个行业，最终则会在GDP成长数据上体现出来，”BP首席分析师Christof Ruhl周一称。
如果油价在很长一段时间内仍然高企，相较欧元区或日本，可以说美国经济抵御油价影响的能力更强。
虽然近期美元上涨，更多是受美国公债收益率上升以及美联储收紧政策前景激励，但美国抵御油价上涨的能力，应是支撑美元的一个因素。(完)
(编译 许娜/王翔琼；审校 田建华/蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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