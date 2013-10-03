《Kimberley专栏》美国政府关门 但欧元可能占不到什么便宜

3月9日在拉脱维亚里加拍到的欧元现钞。 REUTERS/Ints Kalnins

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 王冠中

路透伦敦10月2日 - 美国总统奥巴马警告称，美国政府关门可能是“把扳手丢进经济齿轮内”，而这说法也可以套用在欧元区上。

由于未能就支出法案达成协议，美国政府从周二起开始部分停止运作，为17年来首见。投资人将此视为削减美元曝险的讯号。

但欧元兑美元因此走升，决不会改善欧元区自身的经济问题。而且如果欧元长期上涨，甚至会导致欧元区经济问题更加恶化。

即使欧元周三已从周二的八个月高点1.3589美元回落至1.3520美元下方，但仍面临卖压。

由于欧元区9月通胀率为2010年2月以来最低，欧元绝对不应进一步走强并削弱进口物价。

欧元走升对西班牙失业问题来说也是雪上加霜。西班牙失业率仍高达26.3%。

而在意大利存在政治不确定性的情况下，欧元的强势可能看来也没什么道理。

更重要的是，欧元走升给欧元区出口商又增加了一道阻力。

欧元2012年多数时间都在1.30美元下方交投，据称许多欧元区出口商把2013年预算汇率定在了1.30-1.32美元。

如果那些出口商能以低于预算汇率的价格买进欧元，代表会有额外获利。但若必须以高于预算汇率的价格买欧元，那就不妙了。

即使预算汇率在1.32，若以周三汇价买进欧元，欧元区出口商也必然会录得损失。

但这还不是问题的全貌。

由于欧洲央行货币政策不如美国联邦储备委员会(美联储/FED)来得宽松，购买欧元远汇也会带来额外成本。

例如，若欧元区出口商想购买两年后交割的欧元，必须支付约47点的溢价。这让欧元区出口商更加偏离期预算汇率。

**欧元涨势并不稳固**

当然，欧元区第一大经济体德国向来以品质着称，而非仅以价格取胜，但德国出口商，还有整个制造业，仍受到另一项议题的牵绊。

在日本福岛核灾后，德国政府决定逐步退出核能发电，因而推高了能源成本。

采行再生能源让德国产业付出了欧洲第二高的能源成本，而美国竞争对手则享有充足的低价美国页岩油气。

因此在整体欧元区出口业受强劲欧元所苦之际，德国产业庞大的能源成本也侵蚀了国际竞争优势。

美国政府关门的副作用，威胁阻碍欧元区经济的进展，若这种观点开始获得投资人认同，欧元很快就会回吐近期兑美元的涨幅。(完)

(译文审校 张涛)

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