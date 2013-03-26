《Kimberley专栏》塞浦路斯相关协议或逐渐推低欧元

(本文作者是路透外汇分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 石冠兰/王丽鑫

路透伦敦3月25日 - 根据塞浦路斯援助协议的条款，在欧元区持有大量欧元的投资者可能意识到，周一他们的投资风险比之前大了一些。

这可能对欧元币值产生短期和长期后果。该协议公布之后欧元应声上涨，因欧元区最新威胁得到缓解带来宽慰。

该协议包括关闭塞浦路斯第二大银行并强行令一些储户承担损失，尽管对这一协议存有疑虑，但并不一定意味着投资者会急于抛掉欧元。不过，这会导致部分人士考虑重新调整欧元区内外的仓位。

欧元区危机期间出现过区内“无声挤兑”现象，欧元存款由二线国家转入核心经济体，凸显欧洲央行第二代泛欧实时全额自动清算系统(TARGET2)的失衡。

颇为矛盾的是，短期内，这样的资本重新定向可能为欧元带来一定支撑，因那些失去储户的机构通过将其他币种汇回并转换成欧元的方式来改善资产负债表。

但如果无声挤兑持续下去，欧元最后将不得不贬值，从而达到足以弥补持有欧元而所承受的更高风险的程度。

认为现在持有欧元的风险更高了的看法可能会深入人心了。

塞浦路斯救援条款令无保存款蒙受了巨大损失，这是无可回避的事实。该协议甚至不需要塞浦路斯国会通过。

此外，尽管欧元区内部支持资本自由流动，但塞浦路斯可能要依赖资本控制。

这些进展可能给在欧元区其他地区持有大量欧元的投资者敲响警钟，包括央行储备经理。

尽管塞浦路斯被形容为“一次性事件”，但今天的特例往往就是明天的法律先例。

储户们就算以前不知道，现在也知道了，在欧元区银行的存款可能不像他们想象的那么安全。

甚至账户余额在10万欧元以下的储户也知道，他们的存款也未必安全，如果塞浦路斯国会投票赞成起初的协议，他们也会遭受损失。

欧元区决策者解决塞浦路斯危机的方法，以及“更不妥协且更不可预测的危机管理办法给投资者评估风险带来的不确定性，对于欧元区主权评级不利，”穆迪周日称。

如果持有欧元的投资者觉得不安心，欧元将逐步贬值予以反映。(完)

(审校 李爽/石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。