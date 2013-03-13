《Kimberley专栏》美元兑日圆终再度上看100日圆

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 张若琪
路透伦敦3月12日 - 进一步宽松的预期心理已发酵一段时间，但对日本央行将祭出积极刺激举措的预期，及美日政府公债间日益扩大的利差，不久后应能将日圆兑美元汇率推低至100日圆的水准。
日圆兑美元周二一度贬至96.71的三年半新低。随着日圆进一步走弱，为保护据称位于96.75和97.00期权障碍的美元卖盘，或许只能充作一时的减速带，无法成为阻挡的路障。
东京一些交易员注意到市场上欠缺正常的美元卖方，并盛传已然做好充分对冲准备的日本出口商，或许正等待价位来到100日圆再重新出手。
美元/日圆自2009年4月就一直未来到过100日圆的价位。而现在，在4月1日开始的日本新会计年度的头几个月就看到100日圆，这似乎已不能再说是幻想了。
由于投资人预计，日本央行总裁被提名人黑田东彦将兑现承诺并“大量购买较长天期公债”，因此日债收益率(殖利率)应继续受抑。
日本和美国公债的利差处于2011年8月以来最阔水平，有利于美元，尤其是近期数据表明美国经济在改善。
美国上周五公布强劲的就业数据后，美国10年期公债收益率升至2.04%上方。日本10年期公债收益率目前则在0.648%附近。
如果黑田东彦担任日本央行新任总裁后，兑现购债承诺，美日公债利差可能进一步扩大。
基于黑田东彦在金融市场的长期经验，黑田东彦深知，如果要让投资人继续相信日本走向新的政策方向，他现在对提名听证时所做的承诺就必须说到做到。
不管他是等到4月3-4日的上任后首次央行会议，还是如日媒周二所暗示提前发动，都必须快马加鞭立即行动。
由于依国会情况来看，政府提名的副总裁人选中曾宏和岩田规久男应该也可过关，这样日本首相安倍晋三应该就有三位他属意的人选布局就位。
重新构成的日本央行政策委员会，或许足以拿出之前都仅止于纸上谈兵的积极且具“震慑性”的货币宽松政策，而副作用就是造成日圆贬值。
若是如此，日圆兑美元进一步跌向100日圆，或许只是时间早晚的问题而已。(完)
(译文审校 侯向明)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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