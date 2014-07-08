《Kimberley专栏》美元兑日圆可望迎来上涨行情

2013年2月28日，在日本东京拍摄的美元和日圆图片。 REUTERS/Shohei Miyano

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley； 编译 艾茂林/王冠中

路透伦敦7月7日 - 美元兑日圆JPY=可能上涨，因为美国就业数据强劲并且通胀小升，还因为有迹象显示日本投资者可能再次转战海外市场追逐收益。

日本财务省6月26日数据显示，最近几周日本投资者购买外国债券的步伐提速。

自日本4月进入新财年以来，日本投资者已经购买5.2万亿日圆(509.8亿美元)外国债券。

很可能是日本央行的举措触发了这些投资者的行动。目前日本央行每月买入7万亿日圆日本公债，导致指标10年期公债收益率JP10YTN=JBTC维持在0.6%以下。

日本央行总裁黑田东彦周一重申，为达成2%的通胀目标，央行决心只要有必要就将继续维持大规模刺激计划。

相对之下，投资人将会清楚地意识到，美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR为2.655%，他们可能会再次被吸引转向海外寻求更高的收益，在此过程中抛售日圆买进美元。

参看日本公债收益率相关图表，请点选：link.reuters.com/pup88t

日本规模达1.24万亿美元的政府退休金投资基金(GPIF)正受到首相安倍晋三政府施压，促其向海外寻求更高收益，这同样也会受到关注。

GPIF对海外股票和债券的比重目前分别为12%和11%，显然还有略为增加曝险的空间，此外该基金也表示将减少持有日债部位，增加日股投资。

日本投资人也会了解山崎达雄周五获任命日本财务省财务官背后的涵义。

山崎达雄2002-2004年间曾担任财务省的外汇部门主管，这段期间日本耗资35万亿日圆(3,440亿美元)进行汇市干预，抑制日圆升势。

山崎达雄的任命案，可能让交易商思考日圆再现下跌走势的可能性。

**就业与物价**

美国方面，物价在小幅攀升。个人消费支出(PCE)物价指数5月上涨1.8%，为2012年10月以来最大涨幅，并高于今年4月1.6%的升幅。

此外，美国就业增幅6月上扬，备受关注的非农就业报告显示就业岗位新增28.8万个，失业率降至近六年低点6.1%。

浏览美国通胀和就业相关图表，请点选

link.reuters.com/duq93t

link.reuters.com/wam54t

投资者普遍可能认为这样的经济数据将最终导致美债收益率上行，日本投资者尤其会这么想。

其他人或许认为，叶伦执掌下的美联储将选择在较长时间内维持偏低利率，以试图吸收就业市场上的闲置产能并促进美国薪资大幅增长。

这可能会利好美国股市，而道琼工业指数.DJI的确是在周四非农就业报告公布后首次站上了17,000点。

投资者拿钱下注，作出选择。

但无论怎样，现在的选择或许都牵涉到买入美元兑日圆。(完)

(译文审校 蔡美珍/高琦)

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