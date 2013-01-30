《Kimberley专栏》新兴亚币升值能对冲通胀风险

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 戴素萍
路透伦敦1月28日 - 尽管本币强势令人不安,但新兴亚洲决策者最后对于升值的容忍程度,可能会比一开始来得高,他们认为这样可以抵销进口食品涨价的迹象.
新兴亚洲货币周一挫跌,但跌势或许仅相对短暂.本地一些货币贬值,因为当局希望本国货币兑跌跌不休的日圆能弱势一点.
虽然并非每个新兴亚洲经济体都出现通胀证据,但一些国家的物价压力有升高迹象.
孟加拉和中国的食品价格上涨,新加坡的汽车价格上扬已推升通胀率.
不论情况如何,主要问题都是输入型通胀造成物价压力,而本币升值通常能抵消一些物价压力,因为舶来品变得便宜.
中国12月通胀数据就透露了这一点.
中国12月居民消费价格指数(CPI)加速至七个月高位2.5%,在CPI占比约30%的食品价格较上年同期升4.2%.
这是在澳洲遭逢史上最严重热浪侵袭之前的情况.这波热浪袭击了澳洲谷物种植带.
鉴于美国也同时饱受乾旱之苦,澳洲热浪将削减作物收成,推升榖物价格.澳洲为全球第二大小麦出口国.
在这样的背景下,向来担心食品价涨可能引发社会动荡的新兴亚洲决策人士,可能会认为强势货币是抵抗这类通胀压力的堡垒.
**燃料价格上涨**
本币升值也可能缓解进口燃料价格上涨所带来的通胀影响.
今年液化天然气(LNG)的全球价格正升向纪录新高,因供应偏紧但需求却与日俱增.
很依赖短期LNG交易的中国和印度尤其容易受到天然气价格上涨的冲击.
此外,油价仍接近三个月高位,布兰特原油期货周一报每桶约113美元.
强势货币会损害出口竞争力,但如果进口食品价格涨势山雨欲来,且燃料成本仍居高不下,那么新兴亚洲决策人士可能必须承认,本币某种程度的升值是有好处的.(完)
(译文审校 沈以文)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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