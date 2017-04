《Kimberley专栏》美财政部报告或令欧元步履蹒跚

(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley;编译 李爽

路透伦敦11月5日 - 美国财政部严厉批评德国内需疲弱对欧元区及全球经济的影响,这是欧元兑美元仍将承压的又一个原因。

美国财政部每半年向国会提交一次全球经济和汇率政策报告,该报告长期以来一直被视为美国指责中国人民币汇率低估的平台。

即便本周欧洲央行会议主导市场走势,但这份报告仍引人注目,交易员可能也对其重视有加。欧洲央行本周或预示利空欧元、更加宽松的货币政策。

10月30日的报告(link.reuters.com/kat44v)指出,欧元区的“改革重担正不均衡地压在欧洲二线国家肩上,推升了已然极高的失业率,尤其是增加了这些国家的青年失业人口。

“欧洲整体改革的前提是需求源自欧洲以外的地方,而不是解决欧洲内部存在的需求低迷问题。”

似乎美国财政部对欧元区目前的状况没太在意,而是更尖锐地决定把保留观点公之于众。

“欧元区内一直拥有大量顺差的国家需要采取措施,提振内需增长并降低顺差,”美国财政部指出。

德国此次被点名,实际上2012年的报告就提到这一问题,说德国名义经常帐顺差超过中国。

此外该报告提出,在欧元区其他成员国必须忍痛控制内需和压制进口以进行调整之际,德国内需增速乏力且依赖出口,已经阻碍整个欧元区经济恢复平衡。

**集群理论**

当然美国财政部的观点只是众多观点中的一个。德国决策者无疑会强烈反对,尽管欧元区二线国家一些人士可能私下里认同该报告。

但这不是关键。

整体来说,外汇交易员要寻求确认那些可以推动市场走势的观点,引用经济学家凯恩斯(John MaynardKeynes)的名言:深思熟虑总比盲目从众要好(try to guess better than the crowd howthe crowd will behave)。

美国财政部明显属于主要代理,其观点很有分量,对那些比较疏远欧元区的国家或许尤其如此。

外国交易员读过财政部的报告后,可能真的认为“有很多人”会认同美国财政部有关欧元区经济形势的观点。

此外,深思熟虑好过盲目从众可能意味着,欧元兑美元将在更长时期内承受下行压力。(完)

