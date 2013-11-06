《Kimberley专栏》美财政部报告或令欧元步履蹒跚

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley；编译 李爽
路透伦敦11月5日 - 美国财政部严厉批评德国内需疲弱对欧元区及全球经济的影响，这是欧元兑美元仍将承压的又一个原因。
美国财政部每半年向国会提交一次全球经济和汇率政策报告，该报告长期以来一直被视为美国指责中国人民币汇率低估的平台。
即便本周欧洲央行会议主导市场走势，但这份报告仍引人注目，交易员可能也对其重视有加。欧洲央行本周或预示利空欧元、更加宽松的货币政策。
10月30日的报告(link.reuters.com/kat44v)指出，欧元区的“改革重担正不均衡地压在欧洲二线国家肩上，推升了已然极高的失业率，尤其是增加了这些国家的青年失业人口。
“欧洲整体改革的前提是需求源自欧洲以外的地方，而不是解决欧洲内部存在的需求低迷问题。”
似乎美国财政部对欧元区目前的状况没太在意，而是更尖锐地决定把保留观点公之于众。
“欧元区内一直拥有大量顺差的国家需要采取措施，提振内需增长并降低顺差，”美国财政部指出。
德国此次被点名，实际上2012年的报告就提到这一问题，说德国名义经常帐顺差超过中国。
此外该报告提出，在欧元区其他成员国必须忍痛控制内需和压制进口以进行调整之际，德国内需增速乏力且依赖出口，已经阻碍整个欧元区经济恢复平衡。
**集群理论**
当然美国财政部的观点只是众多观点中的一个。德国决策者无疑会强烈反对，尽管欧元区二线国家一些人士可能私下里认同该报告。
但这不是关键。
整体来说，外汇交易员要寻求确认那些可以推动市场走势的观点，引用经济学家凯恩斯(John MaynardKeynes)的名言：深思熟虑总比盲目从众要好(try to guess better than the crowd howthe crowd will behave)。
美国财政部明显属于主要代理，其观点很有分量，对那些比较疏远欧元区的国家或许尤其如此。
外国交易员读过财政部的报告后，可能真的认为“有很多人”会认同美国财政部有关欧元区经济形势的观点。
此外，深思熟虑好过盲目从众可能意味着，欧元兑美元将在更长时期内承受下行压力。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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