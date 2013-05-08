《Kimberley专栏》欧元兑澳元可能会回吐一些涨幅

(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 艾茂林

路透伦敦5月7日 - 鉴于欧元区经济衰退和进一步降息的前景，可以说大家都想卖出欧元。但是，要卖出欧元兑什么货币呢？

答案可能是澳元。最近欧元兑澳元大幅上扬，从4月3日的1.2213澳元涨至上周四的1.2886澳元。

周二澳洲央行降息25个基点至纪录低位2.75%，澳元升至1.2889澳元。但这样的涨势可能转瞬即逝。

即便在澳洲央行降息之后，该国2.75%的利率也比欧洲央行(ECB)上周四降息至0.5%的指标利率要有吸引力得多。而欧洲央行未来还可能继续下调利率。

欧洲央行总裁德拉吉上周四表示，已经“在技术上作好准备”必要时将存款利率降至负值，以提振经济。周一时德拉吉重申了这种说法。

“我们作好再次行动的准备，”他说。

澳洲央行在降息之后表示，“政策委员会之前曾指出，如有必要支持需求的话，通胀前景能够为进一步宽松政策提供空间。今日的会议上，委员会决定动用一部分空间。”

“一部分”这个词，暗含澳洲央行拥有更多在必要时降息的空间。但是，从声明稿的论调可以看出，央行并未感到有这样做的迫切需要。

“消费走强，且住房投资小幅上升，明年资源以外领域的企业投资料有所增长，”澳洲央行称。

这听上去可不像央行迫不及待要再次降息的样子。

还有一个情况，那就是欧洲央行在制定政策时要考虑到欧元区的经济颓势，而澳洲央行身处的环境较为优越，比如失业“维持在相对低位”。

鉴于此，欧元兑澳元未来一个月或许有一些下跌空间，首道目标是100日移动均值1.2671，然后是4-5月涨势的50%回档位1.2550。(完)

(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)

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