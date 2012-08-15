《Kimberley专栏》欧元可能沦为德国政治内斗的祭品

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 张明钧/石冠兰

路透伦敦8月13日电---当德国前财长将欧元区形容成"责任共同体"(Haftungsgemeinschaft)时,就连那些最热情的欧元支持者都不免要停下来思考一下.

在一些欧元区国家因沉重债务负担陷入瘫痪之际,上述说法几乎不可能吸引到那些潜在的欧元买家.

不仅如此,在德国明年即将举行联邦选举之际,上述谈话所透露出的分歧,可能会让欧元在8月的清淡市况下面临一些压力,并再次下探本月低点1.2132美元.

当然,中间偏左的德国社会民主党(SPD)要角史坦布律克(Peer Steinbrueck)是想要提出建设性建言,支持该党党魁Sigmar Gabriel近期有关发行欧元区共同债券的说法,尽管此构想在德国民间不受欢迎.

然而社民党支持发行欧元区共同债券,可能只会让基督教民主党主席、总理默克尔领导的中间偏右执政联盟的反对立场更为强硬.

显然有一些迹象显示,基督教民主党议会副党鞭Michael Fuchs对希腊提出更为强硬的说法.他称,若希腊显示出不完全执行抒困协议所规定条件的迹象,柏林当局将毫不犹豫地否决进一步援助.

"我们很久以前就已经达成协议,即希腊必需展现出他们有能力完成改革.一再要求最後一次机会的策略不再会奏效,必须有个了断."他向德国商报(Handelsblatt)表示.

Fuchs说这话可能有部分是着眼於国内政治情势,但这并不意味着他的谈话不会对欧元造成任何影响,因其有可能再度招来希腊失序脱离欧元区的恶灵浮现.

默克尔在休假归来之後有许多事情得费思量.投资人可能会在她仔细盘算之际回避欧元.

**布鲁塞尔的影响力**

并非只有德国的言论会对欧元产生冲击.比利时央行总裁暨欧洲央行委员柯恩(Luc Coene)周末表示,负债国要得到进一步援助将必须接受严格的条件.

"就像我们2011年夏季对意大利试过的那样,如果我们承担其市场压力,那麽对於当局的政治压力就会消失,"柯恩周六在接受一家报纸访问时指出.

上述言论传递出明确的讯息,即如果负债政府不事先同意承担起解决财政问题的明确义务,就不会再得到欧洲央行的购债方案支持.

负债国领袖是否会签署这样的义务条款仍有待观察,因为此前接受撙节计划的政府已经付出了政治代价.

伦敦奥运会已经闭幕,但欧元区的政治运动会或将再度掀起热潮.

可能的风险在於,在其他货币稳步向前的时候,欧元却停在起跑线上.(完)

--译文审校 程琳/徐文焰

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