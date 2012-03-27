《Kimberley专栏》亚洲央行外汇储备接近触顶 给欧元带来风险

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 程琳/戴素萍

路透伦敦3月26日电---东亚地区的央行努力将外汇储备多元化,在10年里的大部分时间里支撑了欧元,但现实经济状况意味着这种局面或许就要发生改变.

该地区出口商需卖出美元换回本币,通常这些美元都会进入央行外汇储备.长期享有巨额贸易顺差的中国,外汇储备已经成为全球最高,在2011年第四季达到3.18万亿美元.

该地区央行一直都在积极分散外汇储备,尤其是向欧元转移,以免过度持有一种货币导致风险集中.

然而,由於西方国家消费者需求不振,加上亚洲决策者迫切希望经济由出口导向转型为内需导向,所以外汇储备增长速度可能开始放缓,进而降低分散外汇储备的需求.

正如一位亚洲央行官员所言,"对分散储备的侧重可能下降,对管理多元化储备的侧重可能上升".随着这些央行的外汇储备"接近触顶",上述作法可能让欧元失去一条核心支柱.欧元区金融危机也有一定影响.

随着欧元区的银行降低负债以增强资产负债表,最好的情况是,对其它市场的新投资减少,最糟的情况是收缩规模并把资金撤回国内.这会对新兴市场的外商直接投资(FDI)产生负面影响.这些资金流入减弱的同时,新兴市场央行冲销外资对本币造成的升值影响的必要性也降低,外汇储备增长也会放慢.

最糟的情况下,若欧元区资本流出的同时没有其它外资流入作为补充,为支持经济成长,央行就有必要动用部分外汇储备,来弥补外资投资的不足.假设外汇储备中的美元和其它货币比例不变,储备总规模下降或将带来一些利好美元的"反多元化"(reverse diversification). 这在短期内有利於外汇交易成交量,但不利於欧元,欧元或将在此类调整中首当其冲受到影响.

中国

中国是典型的例证.路透根据中国人行在3月16日公布的数据所做出的计算显示,中国2月净新增外汇占款251亿元人民币(39.7亿美元). 继2011年底时中国资本净流出三个月後,2月为连续第二个月资本净流入. 1月时流入1,409亿元人民币,但这两个月的净流入总和小於2011年月均水准2,316亿元人民币,以及2010年的平均水准2,724亿元人民币.

把中国外汇储备的成长率图表和欧元兑美元汇率图表合在一起,能看出一些问题.(here)

上图显示欧元兑美元的汇价走势大致跟随中国外汇储备增幅的变动,且由於目前外汇储备增幅放缓,欧元或许容易走跌,因这股支撑力量受损.

宏观经济方面,早在2011年6月,中国总理温家宝表示,中国计划刺激内需并降低其贸易顺差以鼓励平衡的贸易成长.

2012年3月时,温家宝将2012年官方经济成长率目标下调至7.5%,部分是为改革创造空间以支持内需,并降低对出口和外资流入的依赖. 并非只有中国是如此.

马来西亚的央行预期"外部环境更具挑战",当中"内需将...持续是成长的支撑力量,"且制造品出口的需求将走弱","资本进口的成长则将放缓."

远东央行外汇储备的增加可能到了转捩点,已经到顶了,这可能对欧元以及那些受惠於多元化交易的银行有不利影响.(完)