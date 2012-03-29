《Kimberley专栏》英镑兑美元仍有可能进一步攀升

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撰稿 Neal Kimberley; 编译 杜明霞

路透伦敦3月28日电---在英镑兑美元刚刚触及1.60的四个半月高位之後,说英镑还会继续上涨似乎有点晚,但却有理由这样说.

虽然在英国公布第四季GDP创两年来最大按季降幅的当天看来,出现这种情况的机率似乎有些低,不过技术分析师也许持不同看法.他们将指出,英镑/美元之前突破200周移动均线的时候,随後都会出现大幅走势.目前该汇率报价距离该移动均线切入位1.6013近在咫尺.

上次跌破该技术水准後,英镑/美元从2008年8月的1.9022降至2009年1月的1.3500.不可否认,这是雷曼兄弟破产导致的後果.但在2002年9月,当英镑/美元升穿当时位於1.52的200周移动均线後,在2003年6月升至1.69,最後到2004年2月又升至1.91,不过之後就再也没有回到这一水准.

认为英镑/美元将走强的观点不仅源於技术面因素,还有宏观经济因素的支撑.但宏观方面还存在同样充分的相反论据.

市场人士将伯南克的言论解读成他可能倾向於实行第三轮量化宽松举措,且不论这种解读正确与否,都令美元普遍承压. 另一方面,对英镑前景怀有疑虑的交易商会指出,穆迪和惠誉近几周都发出警告称,若英国政府放松削减债务的举措,未来几年英国可能失去AAA的评级.

最近英国数据的表现也参差不齐.比如,根据英国工业联盟(CBI)周二公布的调查,尽管英国3月零售销售意外持稳,但零售商店警告前景不佳,因燃料价格高企和薪资增长缓慢.但看涨英镑的人士可能从英国财政大臣奥斯本(George Osborne)3月21日的预算声明中,看出英镑长期内将走强的最有力论据.

预算

奥斯本对议会表示,英国政府在寻求来自海外养老基金和主权财富基金的投资.消息人士周二告诉路透,阿布扎比与英国政府就购买後者持有苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)股份一事,目前正处於与阿布扎比王室洽谈的阶段.

奥斯本还宣布加快削减公司税率,到2014年削减至22%,无疑希望降低税率将鼓励对英国的投资.这也会提振对英镑的需求.(英国)对北海的石油公司税收机制的调整受到业内欢迎,此举亦可能鼓励对英国的投资.

在英镑处於数月高位附近,而且英国经济数据表现充其量也只是凑合之际,很多人都可能认为押注英镑进一步上涨可能会失败.有可能发生这种情况,但也不能排除英镑进一步上扬.(完)