《Kimberley专栏》欧盟峰会过後 欧元仍只有下行一途

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 张明钧
路透伦敦6月29日电---周五欧盟峰会过後欧元兑美元反弹走势恐难以持久,因烂头寸平仓的提振效应可能和新宣布措施的信心效应一样大.
交易商可能会发现,欧元若被轧空至1.2600美元上方,将会是重新建立空头仓位的契机,而据传在1.2640-60区域有不少卖单,打算把欧元至少推回周四低点1.2405.
德国总理梅克尔周二表示,"只要我活着",欧洲就不会共同分摊债务,市场因而对於欧盟峰会会出现正面结果的期望偏低.就如同周三出版的专栏所称,期望偏低的情况下,会後若有正面结果可能造成欧元反弹的可能一直存在.
观察欧元/美元在亚洲市场的表现就显明了这一点.路透在周五0246GMT率先发出峰会协议的头条消息,当时欧元在1.2450美元交投. 至0303GMT,欧元冲上了1.2628,在不到20分钟内於亚洲盘中暴涨了178个点子,这也反映出造市商有多麽匆忙地执行停损,并对不断涌入的报价请求作出回应.
然而到了欧洲早盘一切沉淀下来,烂头寸已经轧平,停损已经完成,而峰会结果却未对最重要的问题作出回应.欧洲领导人已经同意成立欧元区银行业单一监管机构,或许这已是迈进了一大步.
市场也认为,允许欧元区援助基金可以直接援助区内银行而不增加政府负债,是一项正面的发展,但梅克尔已经表示将会有其他附带条件.
援助资金要打哪儿来呢?
欧元区银行业者及寻求援助国家并未得到空白支票.这些协议也不必然会解决结构性问题,尽管这些提案的确提供了时间来做出艰困的决定.虽然西班牙和意大利政府公债收益率(殖利率)周五大跌,避险的德国公债遭到抛售,但这样的乐观情绪恐难持久.
投资人当会想起,6月初欧元区财经首长同意提供1,000亿欧元贷款供西班牙银行业资本重组时,西班牙10年期政府公债收益率大跌的情景.西班牙10年期公债收益率於6月11日触及低点6.04%,之後在6月18日触及令人目瞪口呆的7.303%.
外汇市场人士中有许多在周五得疗伤止痛,可能不愿马上重新作空欧元,但在周末的反思之後可能促使其从新思考,特别是市场普遍预期欧洲央行将於近期降息.
周五的协议并非欧元区病徵的特效药.在此次峰会过後,欧元唯有下行一途.(完)
--译文审校 田建华
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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