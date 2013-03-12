《Kimberley专栏》意大利遭降评是看空欧元的新依据

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley； 编译 石冠兰/张若琪
路透伦敦3月11日 - 欧元兑美元一定会走低，意大利信用评级遭降级不过是不能投资欧元的又一佐证。
周五惠誉将意大利主权评等下调一个级距至BBB+，因该国上月大选后面临的政局不确定性，再度提醒人们欧元区危机还远没有终结。
惠誉对意大利评级展望为负面，这提升了意大利下一步评级变化将会是进一步被下调的风险。
这很难会激励欧元的潜在投资者，欧元兑美元在降评后应声下跌，周一持于1.30美元左右。
上周五美国公布非农数据后欧元兑美元已经走低。美国2月非农就业岗位增加23.6万个，增幅高于预期，失业率下滑至四年低点7.7%。
这样优于预期的表现与陷入撙节泥沼的欧元区场景形成鲜明对比，后者失业率从12月的11.8%升至11.9%。
欧盟统计局数据显示二线经济体失业率维持高位(西班牙为26.2%，葡萄牙为17.6%)，不景气范围进一步扩散。
法国国家统计局亦公布，2012年第四季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率升至10.6%，为1999年第二季以来最高。
**暂不做判断**
如果上述理由还不够，还有就是欧元需求的正常来源可能正放缓下来。
亚洲央行扩充外汇储备速度减缓的迹象，应意味着他们买进欧元以确保多元持仓的需求降低。
香港金融管理局上周四公布，截至2月底的官方外汇储备资产为3,048亿美元，仅较1月底经修订的3,047亿美元微增0.03%。
香港1月和去年12月的储备分别增加1.2%和3.96%。
台湾央行则公布，2月末外汇存底为4,040.8亿美元，较上月减少24.77亿美元或衰退0.61%。
这对银行的主权客户销售小组或欧元都不是好消息。
中国人民银行金融研究所所长金中夏上月曾表示，欧元区的金融危机表明欧元的结构性弱点。人行的外汇储备达3.3万亿(兆)美元。
金中夏在为国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)所撰写的文章中写道，美元仍将是世界主要储备货币，未来可能会走强。
欧元看来无望了，欧元/美元可能走弱，测试目前在1.2859的200日移动均线切入位。(完)
(译文审校 侯向明/张荻)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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