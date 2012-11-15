《Kimberley专栏》日本当局乐见外汇交易员卖出日圆

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 戴素萍

路透伦敦11月14日电---日本经济如此脆弱,以致于日本急需日圆贬值,而政府当局似乎也在营造机会.

交易商周三卖出日圆,因看好日本首相暨民主党党魁野田佳彦在11月16日解散众议院,并在12月举行大选.

野田佳彦之後表示,他计划在周五解散众议院,但提前大选则是有条件的.

外汇市场人士认为,无论何时举行选举,野田佳彦和其主要反对党--自民党的安倍晋三,都会比对方更卖力地鼓吹可以导致日圆贬值的政策.

周三时安倍晋三呼吁日本央行要采取"无限度"行动来达成通胀目标.自民党领袖安倍晋三先前曾表示,通胀目标应该要设定为3%.

一贯反对日圆进一步升值的东京决策人士,希望日本央行超宽松货币政策的延长举措也将能削弱日圆.

但预期日圆将贬值的交易员,并不需要打着日圆可能成为选战政治议题的算盘.

强势日圆更像是一颗挫伤日本原已疲弱经济的大铁球.日本经济在7-9月萎缩0.9%.显然,出口下滑对经济负成长的"贡献"为0.7个百分点.

外部需求下滑的部分原因是中日领土争端.这导致中国对日本产品的需求下滑,更概括来说,强势日圆无助於出口.

日本央行总裁白川方明周二的演说清楚显示出口对经济的重要性,以及日圆升值对经济的负面冲击.

有几段话引人注目.

"...整体看来,内需不太可能以战胜疲弱出口的速度成长."

"出口疲弱的效应逐步在就业情况中显现出来."

"我们应该要留心日圆升值对日本经济的负面作用,因其将导致企业获利减少且企业信心恶化."

这实际上像是日本央行允许投机客卖出日圆.

难怪白川方明也提到"刺激银行贷款机制",此一低廉贷款计划旨在刺激银行增加放款.

熟知其思维的消息人士本月初对路透表示,日本央行希望该在10月公布的计划,能够透过鼓励海外投资和购买国外资产来协助削弱日圆.

为了帮助日本脱离泥淖,日圆需要大幅贬值.

如果交易员真的要推升美元/日圆汇价至82(自4月以来便未出现过的水准),这可能只是个开始.他们可能发现日本当局正怂恿这麽做.(完)

--译文审校 孙茉莉

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