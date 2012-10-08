《Kimberley专栏》中国人民币兑美元的强势或很快消退

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 侯向明/许娜

路透伦敦10月2日电---中国人民币兑美元或难以维持其升值步伐,甚至有可能回吐部分涨幅.

美元/人民币自7月25日以来已下跌了1.75%,并在上周五触及1994年中国建立国内外汇市场以来的最低水准.

与其它货币对相比,人民币的升幅可能不算巨大,但其稳步升值还是鼓励交易商增持头寸.头寸越大,行情反转带来的风险也更大.

但人民币的涨势可归因于中国长假前的自然需求,以及中国央行季末粉饰账面以堵美国批评者的嘴.鉴於当前中国经济面临的挑战,此涨势不太可能持续.

部分交易商已然预期中国央行可能最早于下周采取行动打压人民币需求,甚至可能出手干预以抑制人民币的升值步伐.

中国央行也许有充分的理由这麽做.

中国第三季经济增长几乎肯定会连续第七季放缓.

周六公布的汇丰9月中国制造业采购经理人指数(PMI),及周一出炉的中国9月官方制造业PMI均低於50的荣枯分水岭.

虽然这两个数据均高於上月,但两份报告都突显了中国经济面临的问题.

尤其是,汇丰9月中国制造业PMI新出口订单分项指数降至44.9,为三年半低位.

根据世界银行的数据,出口在中国2011年国内生产总值(GDP)中的占比达31%,因此该分项指数下降不是个好消息.而人民币升值也不利於出口.

其它数据亦显示,中国经济正在失去动能.

根据中国媒体周三(9月26日)的报导,政府智库已暗示中国经济增长会连续第九个季度放缓.

中国8月工业生产创39个月低位,8月全国规模以上工业企业利润同比下降6.2%.

中国最大上市钢企--宝钢(600019.SS)旗下位於上海的一座年产能300万吨的钢厂暂停生产,因钢材价格逼近三年低位.

中国约40%的铁矿石矿山已经停止生产.

在这样的经济形势下,人民币兑美元料难保持强势.

如果美元兑人民币10月反弹至现位於6.3302人民币的200日移动均线,那麽人民币汇率水平看起来将更加适当,且让人民币多头措手不及.(完)

--译文审校 张涛

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