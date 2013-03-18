《Kimberley专栏》日本加入跨太平洋自由贸易谈判 可让弱势日圆搭上便车？

3月18日 - (本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 杜明霞

路透伦敦3月15日 - 日本周五决定加入美国牵头的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判之后，国际社会对疲弱日圆的容忍度可能提高，为日圆兑美元跌向100创造空间。

美国总统奥巴马希望全球第三大经济体--日本加入TPP谈判。目前该自由贸易谈判还不包括中国。

让日本加入美国牵头的TPP，不管从地缘政治上还是经济上都有利于美国。

一个隐含的交换条件可能是，弱势日圆将不会遭到强烈反对。受日本央行放宽货币政策预期影响，美元兑日圆自10月以来已经升值15.7%。

若谈判成功，能为更多美国产品长久地打开日本市场，美国将更能接受日圆兑美元跌至100。

但即便目前支持率达到70%，日本首相安倍晋三的这一决定也不是没有风险。

成为TPP成员，可以令日本从环太平洋地区经济成长中获益的能力提高，但也会让日本面临更艰苦的竞争。

TPP谈判包括逐步取消农产品关税，这将不能讨好日本农民，而农民正是支持安倍所在自民党的主力军。

日本还将注意到，尽管这次谈判涵盖“所有商品”，但据TPP美国谈判代表Barbara Weisel表示，有些美国议员已经对此表示忧虑。

美国数十名民主党议员本周致信奥巴马，表达了对日本加入TPP自由贸易谈判的忧虑。

他们力劝奥巴马，若日本加入谈判，则美国需维持对日本汽车和卡车征收的关税。

这听起来不像是无限制的自由贸易，不过双方可能各让一步，让美国维持对日本汽车和卡车征收关税，日本维持对农民的保护。

不过，既然安倍在这种情况下决定加入谈判，或许至少他能期待美国容忍日圆下滑。(完)

(译文审校 程琳)

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