《Kimberley专栏》美元兑日圆7月有望重探高点

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰

路透伦敦7月3日 - 政治和地缘政治因素对日圆走软的经济论点有强化作用，7月美元兑日圆可望重返今年高位103.73点。

由于交易员在美国联邦储备委员会(FED)或将开始缩减购债规模的预期下卖出美债，美债收益率走高，美元应会更具吸引力。

10年期美债收益率周二报2.44%，而10年期日债收益率为0.885%。

日本央行实施的货币宽松政策已造成6月日本基础货币触及173.1万亿日圆(兆)的纪录高位。

另一方面，日本首相安倍晋三及其执政盟友公明党的注意力集中在日本参议院7月21日大选。

民调显示，安倍政府及其推行的扩张性经济政策都有很高的支持率。而扩张性经济政策辅以日央行的货币立场，产生的一个副作用就是日圆贬值。

日圆走软对大选的影响可能就是帮助自民党巩固胜利。

从地缘政治角度，美国当局可能目前对日圆贬值有更多宽容度。

如果中国出口拉动的经济成长放缓，可能最终意味着中国外储扩张步伐放缓，降低中国政府购买美债的需求。

而这可能发生在美联储开始减少购债的同时。

谁会比日本更可能补位分忧呢？这样的举动无疑会受到美国的感激，可能加大华府对日圆走软的容忍度。

美元兑日圆未来四周还将进一步升高。(完)

(译文审校 艾茂林)

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