《Kimberley专栏》美元兑日圆7月有望重探高点

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰
路透伦敦7月3日 - 政治和地缘政治因素对日圆走软的经济论点有强化作用，7月美元兑日圆可望重返今年高位103.73点。
由于交易员在美国联邦储备委员会(FED)或将开始缩减购债规模的预期下卖出美债，美债收益率走高，美元应会更具吸引力。
10年期美债收益率周二报2.44%，而10年期日债收益率为0.885%。
日本央行实施的货币宽松政策已造成6月日本基础货币触及173.1万亿日圆(兆)的纪录高位。
另一方面，日本首相安倍晋三及其执政盟友公明党的注意力集中在日本参议院7月21日大选。
民调显示，安倍政府及其推行的扩张性经济政策都有很高的支持率。而扩张性经济政策辅以日央行的货币立场，产生的一个副作用就是日圆贬值。
日圆走软对大选的影响可能就是帮助自民党巩固胜利。
从地缘政治角度，美国当局可能目前对日圆贬值有更多宽容度。
如果中国出口拉动的经济成长放缓，可能最终意味着中国外储扩张步伐放缓，降低中国政府购买美债的需求。
而这可能发生在美联储开始减少购债的同时。
谁会比日本更可能补位分忧呢？这样的举动无疑会受到美国的感激，可能加大华府对日圆走软的容忍度。
美元兑日圆未来四周还将进一步升高。(完)
(译文审校 艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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