《Kimberley专栏》即便在美国大选定局之後 对美元走势判断仍要三思而行

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 石冠兰

路透伦敦11月2日电---投资者对於美国总统选举结果即刻做出的反应可能是代价高昂,因其对美元轨迹的长期影响远不是那麽简单.

即便只是思考一下大选或对美元造成的後果,也会有多种可能性.

周二的竞选还包括国会选举,对於参议院和众议院的控制权亦处於紧要关头,这使事态进一步复杂化.

若奥巴马再度当选,他料将期待民主党能继续控制参议院,但可能无法获得目前由共和党控制的众议院的主导权.

这会从根本上使得华盛顿的政治天平不变,外汇市场或因政治僵局的预期持续而抛出一些美元头寸.

但这样的即刻反应将是短暂的.

二度当选的总统由於不必再度面对全体选民,他们有了更多自由来采取果断决议.

奥巴马将了解到克林顿总统当年在第二次任期时为解决美国财政挑战所做出的努力,那个时期美元.DXY价值得以保持.

最终,在这样的情形下,历经选举磨难的共和党可能更为识时务,着眼2014年国会中期选举.

如果奥巴马的民主党掌控白宫和上下两院,将毋庸置疑地赋予他解决财政问题的更多自由度.

这可能在长期内支撑美元.

如果共和党竞选者罗姆尼获胜,美元价值可能应声上扬,因交易员实际上预计罗姆尼政权将更不倾向於美联储当前的货币政策.

罗姆尼对於美联储主席贝南克的反感是有案可查的.

但这里的问题再次与共和党能否在巩固众议院控制力的同时也控制参议院相关.

如果可以,那麽罗姆尼会发现他的政策更容易推动.如果没有,那麽白宫可能不得不面临奥巴马近期面临的那种政治僵局.

如果民主党维持对参议院的控制,那麽罗姆尼入主的白宫面临的反对力量可能比共和党主导的众议院之于奥巴马更顽固.

在那样的情况下,美元的任何跳涨都将是短暂的,市场将重新关注政策制定者要在财政难题上取得进展所必须清除的政治障碍.

所以,魔鬼将存在於整体结果的细节中.

对於大选结果的快速反应可能带来短期获利,但可能并非美元最终走势的可靠指引.(完)

--译文审校 高琦

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