美国财政：财政部正调查业主有限合伙制企业结构对未来税收的影响

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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路透华盛顿8月11日 - 美国财政部一发言人周一称，该部正在调查企业越来越多的采用业主有限合伙企业结构的现象。
“财政部人员正在调查这些改变对未来税收的影响，”该发言人称。
“税基可能被侵蚀的证据，提醒我们为什么需要国会制定营业税改革措施，扩大税基并降低税率。”
财政部通过电邮发出的这份声明，回答了路透的问题。此前有消息称，美国最大的油气管道公司Kinder Morgan 将把旗下所有上市交易子公司整合成一家公司，放弃原有的业主有限合伙制(Master Limited Partnership，MPL)。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。