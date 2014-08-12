美国财政：财政部正调查业主有限合伙制企业结构对未来税收的影响

路透华盛顿8月11日 - 美国财政部一发言人周一称，该部正在调查企业越来越多的采用业主有限合伙企业结构的现象。

“财政部人员正在调查这些改变对未来税收的影响，”该发言人称。

“税基可能被侵蚀的证据，提醒我们为什么需要国会制定营业税改革措施，扩大税基并降低税率。”

财政部通过电邮发出的这份声明，回答了路透的问题。此前有消息称，美国最大的油气管道公司Kinder Morgan 将把旗下所有上市交易子公司整合成一家公司，放弃原有的业主有限合伙制(Master Limited Partnership，MPL)。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)