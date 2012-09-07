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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 7日 星期五 11:01 BJT

亚马逊发布新款Kindle Fire平板电脑

亚马逊周四发布新款平板电脑，挑战苹果iPad，与谷歌和微软在急速发展的平板电脑领域竞争升级。新产品名为Kindle Fire，配置8.9英寸高清屏幕并支持4G，定价499美元。

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