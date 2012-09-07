亚马逊发布新款Kindle Fire平板电脑 挑战苹果iPad

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透圣莫尼卡9月6日电---全球最大的网络零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周四发布屏幕更大的高速Kindle Fire平板电脑,定价499美元,挑战苹果(AAPL.O)iPad,与谷歌(GOOG.O)和微软(MSFT.O)在急速发展的平板电脑领域的竞争升级.
亚马逊将在11月20日开始出售8.9英寸高清屏幕、支持4G的平板电脑.去年亚马逊凭借售价约只有iPad一半的产品进入平板电脑市场.
这款产品名为Kindle Fire HD,价格与目前在售只支持WiFi的iPad齐平,但其分辨率为1920*1200的屏幕比iPad的视网膜(retina)屏幕落後.8.9英寸的屏幕也比iPad要小.
"他们的首款Kindle Fire平板电脑让人觉得他们的意思是'瞧,我们能做出这样的产品',但那时的产品不够强大,"Forrester Research分析师James McQuivey说.
"而现在他们真的准备拿出品质跟他们的服务一样好的硬件产品.他们将服务和产品捆绑在一起,卖价却非常非常具有竞争力.那将触动其他所有人--包括苹果那边的人."
亚马逊股价周四在Nasdaq市场收高2.1%,报251.38美元.(完)
--编译 白云;审校 张明钧
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。