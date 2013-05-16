《热点透视》英国经济好于欧洲 央行总裁金恩功成身退

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 蔡美珍
路透伦敦5月16日 - 带队多年的老教练要退休了。如果英国是一支足球队，这位老教练的球队现在的地位会是如何呢？赛绩吊车尾只能等着被降级？赛绩在中间水准？还是有资格进入代表欧洲足球最高赛事--欧洲冠军联赛？英国央行总裁金恩离任前的最后一次记者会被问及了这个问题。他并未做出回应，但这个令人意外、且从很多层面看来令人不胜唏嘘的答案，竟是复苏有气无力的英国经济在欧洲联赛中名列前茅。身为英国货币政策总教头的金恩对此功不可没。
金恩最后终于能够预测英国经济这支球队的球季成绩将会愈来愈好：预测今年国内生产总值(GDP)成长率接近1%，通货膨胀率高于3%。在正常情况下，这种数字会构成球队被降级的理由。但在当前的欧洲联赛里，这已经算是领先的成绩。英国第一季GDP成长率0.3%，优于法国、西班牙及意大利的萎缩表现，也超越德国的0.1%成长率。通胀方面，离通缩愈远愈好，而英国这方面也是居于领先，欧元区通胀率仅有1.2%，令人忧心。
多数英国民众或许会说金恩教练推升物价的成果好过头了。英国央行的3,750亿英镑量化宽松措施，协助拉低了英镑，推高进口物价及能源价格。金恩可以辩称，英镑贬值协助提高英国竞争力，而且当他在球场边线摇手示警时，英镑就停止下跌了。
不过，在这场战况凄惨的赛事中，功劳最大的似乎是金恩的传统战术。金恩早在2009年年初就将英国利率调降至0.5%，之后一直维持在这个水准，反观欧洲央行的教练团却慢了四年才把欧元区利率降到0.5%。如果当年金恩决定升息以抑制通胀，英国GDP的“二度衰退”下滑幅度应该会严重许多。
但金恩带队战绩相对成功的最大启示，就是欧洲联赛当下表现实在太糟。说到底，欧陆球队实力变弱，并不会使英国变得更强。相反的，即将卸任的金恩教练预测，欧陆问题正是英国经济复苏面临的最大阻碍。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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