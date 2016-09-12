金山软件财务总监被香港廉政公署指控提供利益罪 盘中曾跌逾5%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月12日 - 中国互联网软件企业--金山软件(3888.HK)执行董事兼财务总监吴育强被香港廉政公署指控提供利益罪，周一盘中股价曾跌逾5%。
金山软件上周五晚间的公告称，吴育强被廉署指控一项向代理人提供利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条，但董事会确认，事件与集团业务完全无关，该指控不会对营运造成任何重大负面影响。
公司并称，董事会从吴育强处获悉，该指控是他以一名顾客个人身份于一项消费者纠纷中产生。
“基于吴先生过去四年工作表现，我们相信他过去四年工作中的诚信和职业操守。”金山软件董事会主席雷军在公告中称。
吴育强同时担任三一国际(0631.HK)独立非执行董事，三一国际发表公告确认，事件与该公司业务完全无关。
金山软件周一盘中曾跌逾5%，香港时间15:06，该股跌3.7%，报15.6港元。大盘恒生指数.HSI跌约2.8%。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。