金山软件财务总监被香港廉政公署指控提供利益罪 盘中曾跌逾5%

路透香港9月12日 - 中国互联网软件企业--金山软件(3888.HK)执行董事兼财务总监吴育强被香港廉政公署指控提供利益罪，周一盘中股价曾跌逾5%。

金山软件上周五晚间的公告称，吴育强被廉署指控一项向代理人提供利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条，但董事会确认，事件与集团业务完全无关，该指控不会对营运造成任何重大负面影响。

公司并称，董事会从吴育强处获悉，该指控是他以一名顾客个人身份于一项消费者纠纷中产生。

“基于吴先生过去四年工作表现，我们相信他过去四年工作中的诚信和职业操守。”金山软件董事会主席雷军在公告中称。

吴育强同时担任三一国际(0631.HK)独立非执行董事，三一国际发表公告确认，事件与该公司业务完全无关。

金山软件周一盘中曾跌逾5%，香港时间15:06，该股跌3.7%，报15.6港元。大盘恒生指数.HSI跌约2.8%。（完）

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