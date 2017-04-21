金山软件向腾讯出售西山居约4%股份 对价近6,300万美元

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件(3888.HK)周五称，同意向腾讯控股(0700.HK)出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。
据公告，金山软件于西山居的权益将自71.99%减少至67.65%。同时，腾讯亦拟从西山居其他股东收购西山居5.56%股份，合计对价约8,000万美元，完成后腾讯将持有西山居9.9%股份。
金山软件表示，“西山居与腾讯已有一段时间的良好的业务关系，特别在共同运营游戏方面；通过引入腾讯作为西山居的战略投资者，将进一步加强日后的业务合作。”
根据业务合作协议，倘西山居决定不自行发行和运营自有新游戏，则腾讯对于该等自有新游戏的简体中文版在中国大陆地区的发行和运营享有独家优先合作权。而且，倘西山居拟向其任何外部第三方出售与其自有游戏有关的若干知识产权，则腾讯在同等条件下有优先购买权。合作有效期至腾讯的持股少于一半为止。
金山软件周五收跌1.22%，报20.25港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。