金山软件向腾讯出售西山居约4%股份 对价近6,300万美元

路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件(3888.HK)周五称，同意向腾讯控股(0700.HK)出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。

据公告，金山软件于西山居的权益将自71.99%减少至67.65%。同时，腾讯亦拟从西山居其他股东收购西山居5.56%股份，合计对价约8,000万美元，完成后腾讯将持有西山居9.9%股份。

金山软件表示，“西山居与腾讯已有一段时间的良好的业务关系，特别在共同运营游戏方面；通过引入腾讯作为西山居的战略投资者，将进一步加强日后的业务合作。”

根据业务合作协议，倘西山居决定不自行发行和运营自有新游戏，则腾讯对于该等自有新游戏的简体中文版在中国大陆地区的发行和运营享有独家优先合作权。而且，倘西山居拟向其任何外部第三方出售与其自有游戏有关的若干知识产权，则腾讯在同等条件下有优先购买权。合作有效期至腾讯的持股少于一半为止。

金山软件周五收跌1.22%，报20.25港元。（完）

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