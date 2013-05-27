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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 10:06 BJT

企业结盟：德国Kion与山东重工将获得国开行最多5亿欧元融资以加强合作

路透法兰克福5月26日 - 全球第二大叉车生产商--德国Kion集团 表示，该公司与股东--中国山东重工集团有限公司 将从中国国家开发银行获得最多5亿欧元(6.47亿美元)融资，以支持两家公司的合作。

Kion表示，中国总理李克强与德国总理梅克尔周日会面时签署了一份协议。根据该协议，两家公司还将获得国开行的金融服务，具体服务内容未详细说明。

“三方均同意，(山东重工旗下的)潍柴动力和Kion将强化合作...而且中国国开行将提供全面的金融服务，包括最多5亿欧元的融资，以支持扩大合作。”Kion称。

暂时未联系到Kion和潍柴动力提供更多细节。(完)

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