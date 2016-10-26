日本麒麟控股正与日本可口可乐装瓶商就资本合作展开磋商

路透东京10月26日 - 日本饮料企业麒麟控股(2503.T)称，正与日本两家可口可乐装瓶商就通过资本结盟进行分销和采购合作展开磋商。这两家装瓶商是Coca-Cola East Japan (2580.T) 和 Coca-Cola West (2579.T)。

在日经新闻报导披露协商消息后，麒麟控股发表声明称，“我们正与可口可乐集团就此事进行磋商，此刻尚未作出任何决定。”

“我们寻求分销和采购事宜上的合作，”麒麟发言人称。日经报导，协议或将在年底前达成。

日经称，麒麟寻求在Coca-Cola West和Coca-Cola East Japan合并后的新公司中交叉持股，而可口可乐(KO.N)将通过其日本公司持有麒麟饮料公司的股份。

这两家可口可乐装瓶商在日本灌装和分销可口可乐饮品，并管理饮料贩卖机网络。这两家公司是可口可乐集团的关系企业，而非子公司。

这两家公司在另一声明中确认正在进行磋商，但称尚未作出决定。

麒麟控股早盘上涨1.6%，Coca-Cola East Japan涨5.5%，Coca-Cola West涨4.8%。日经225指数.N225则下跌0.2%。(完)