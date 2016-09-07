KKR计划年底前推出新的亚洲基金 融资目标70亿美元

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透香港9月7日 - 知情人士称，私募股权投资公司KKR & Co(KKR.N)已开始与投资者讨论年底前正式推出第三支亚洲基金的计划，目标融资约70亿美元，将创下本地区纪录高位。
KKR拒绝就新基金置评。
这将使KKR与美国投资公司TPG资本形成竞争格局；了解该计划的消息人士之前告诉路透称，TPG未来几个月将推出新的亚洲基金，融资目标超过40亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。