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国际财经 | 2016年 9月 7日 星期三 17:40 BJT

KKR计划年底前推出新的亚洲基金 融资目标70亿美元

路透香港9月7日 - 知情人士称，私募股权投资公司KKR & Co(KKR.N)已开始与投资者讨论年底前正式推出第三支亚洲基金的计划，目标融资约70亿美元，将创下本地区纪录高位。

KKR拒绝就新基金置评。

这将使KKR与美国投资公司TPG资本形成竞争格局；了解该计划的消息人士之前告诉路透称，TPG未来几个月将推出新的亚洲基金，融资目标超过40亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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