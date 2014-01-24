KKR和贝莱德洽购华融资产股权--消息

路透香港1月24日 - 知情人士对路透表示，KKR & Co(KKR.N)和贝莱德(BLK.N)等一干投资者洽谈购买中国华融资产管理公司股权。后者在寻求筹资逾20亿美元。

路透之前的报道称，华融资产管理公司计划向战略投资者出售15-20%的股权。

消息人士称，其它洽商在IPO前入股的投资者有私募股权公司黑石(BX.N)、贝恩资本(BainCapital)，并称在约20家准备在2月中旬前递交第一轮报价的投资者之中，还有来自亚洲和中东的主权财富基金。

黑石、贝莱德和KKR拒绝置评。亦未能联系到贝恩资本予以置评。一位华融资产管理公司的管理人员称，公司一直在与投资者谈判，但还没有选择最后的投资者。由于消息的私密性，消息人士拒绝透露身份。(完)

(编译 王洋; 审校 田建华/艾茂林)

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