KKR称与东方资产和东方藏山合作开发在华商机

路透上海1月22日 - 美国私募股权公司KKR & Co周五表示，已经联合了一家中国大型国有资产管理公司和一家地方投资管理公司，在中国一起开发信贷和不良资产方面的商机。

KKR在一份新闻发布稿中称，计划与中国东方资产管理(国际)控股有限公司和东方藏山资产管理有限公司(China Orient Summit Capital)进行合作。其中前者是中国四大国有资产管理公司之一中国东方资产管理公司的全资子公司。

东方藏山执行总裁韩峰表示，新的战略合作将“提供灵活的资本方案，尤其是在房地产领域。”

尚未知晓此次合作的投资金额。(完)