KKR称与东方资产和东方藏山合作开发在华商机

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月22日 - 美国私募股权公司KKR & Co周五表示，已经联合了一家中国大型国有资产管理公司和一家地方投资管理公司，在中国一起开发信贷和不良资产方面的商机。
KKR在一份新闻发布稿中称，计划与中国东方资产管理(国际)控股有限公司和东方藏山资产管理有限公司(China Orient Summit Capital)进行合作。其中前者是中国四大国有资产管理公司之一中国东方资产管理公司的全资子公司。
东方藏山执行总裁韩峰表示，新的战略合作将“提供灵活的资本方案，尤其是在房地产领域。”
尚未知晓此次合作的投资金额。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)