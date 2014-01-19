独家:百威英博就45亿美元收购韩国OB深入谈判--消息

路透香港/纽约1月17日 -知情消息人士透露，百威英博(ABI.BR)已进入最后洽谈阶段，拟以逾45亿美元从私募股权公司KKR & CoLP(KKR.N)和骏麒投资(Affinity Equity Partners)手中收购韩国Oriental Brewery(OB)。

上述消息人士称，各方正在敲定最终条款，争取在1月底前达成协议，这将是亚洲最大规模私募股权交易之一。

百威英博发起此次收购提议，因看好亚洲啤酒消费前景，该地区市场规模为2,580亿美元，增速是全球其他地区的两倍。

消息人士谨慎地表示，讨论虽在继续，但仍有可能破裂，并非一定会达成协议。消息人士要求匿名，因为相关消息尚未公开。一位消息人士补充称，如果敲定最后条款，最快可能在下周初达成协议。

百威英博、KKR和骏麒投资拒绝发表置评。尚未联系到Oriental Brewery发表评论。

百威英博在2009年以18亿美元的价格将Oriental Brewery出售给KKR。那是百威的筹资举措之一，旨在缓解一年前收购美国啤酒生产商安海斯`布希(Anheuser Busch)带来的债务负担。

KKR后来将Oriental Brewery的半数股权卖给骏麒。

根据2009年的协议，百威英博有权而非有义务在交易完成后的五年内按预先约定的财务条款买回OrientalBrewery，该期限到今年7月截止。

据知情消息人士，协议允许KKR将Oriental Brewery卖回给百威英博，价值约为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的11倍。

Oriental Brewery在2012年末的最近财务声明中公布，EBITDA约为4亿美元。在归KKR所有期间，该啤酒公司削减成本，增加现金流，并扩大市场份额，成为韩国最大的啤酒商。

若成功达成收购协议，将是KKR和骏麒投资最大规模的亚洲撤资案例。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。