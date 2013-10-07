独家：KKR接近达成以10亿美元收购Crosby的交易--消息

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透纽约10月6日 - 两位知情消息人士周日称，私募股权投资公司KKR(KKR.N)快要达成以约10亿美元收购起重设备公司Crosby Group LLC的交易。
消息人士称，收购Crosby的交易已接近敲定，有可能在周一或更早的时候对外宣布。Crosby是英国工程公司Melrose Industries Plc (MRON.L)的子公司。这位消息人士要求匿名，因收购谈判保密。
“就像之前宣布过的那样，出售Crosby的事宜正在进行，我们仍在与几个有兴趣的买方谈判，”Melrose发言人表示。
代表KKR公司方的人士未立即回复记者的评论要求。
知情消息人士上周称，Crosby也吸引了其它私募股权投资公司出价收购，包括美国华平投资集团、CCMP Capital LP，以及包括Columbus McKinnon Corp在内的工业产品制造商。
收购Crosby将成为KKR今年进行的第二笔大规模工业交易。KKR曾在3月同意以39亿美元收购泵和压缩机制造商Gardner Denver Inc，交易在7月完成。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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