独家：KKR高层出现更多人事变动 随后整并旗下团队

路透5月4日 - 私募股权公司KKR(KKR.N)又有两名领导解职之后，KKR称将合并其部份美国私募股权团队，为旗下一支旗舰级的北美杠杆收购基金的募资做准备。

路透见到KKR在上周寄给基金投资者的一项备忘录，KKR已决定把其技术团队和媒体通讯团队合并，并将把零售团队和消费者团队合并。

根据该项备忘录，KKR农业、化学、消费产品、金属及矿业投资主管Simon Brown上月退休。技术团队联席主管David Kerko也已经解职。Brown和Kerko都将继续担任高级顾问。

而另外一位技术团队联席主管Herald Chen和媒体及通讯团队主管Richard Sarnoff将共同领导新的技术、媒体及电讯团队。

“我们认为，这次调整反映出，在终端市场和投资机会越来越被数字化定义的背景下，互联网、科技、媒体和通信行业之间的融合，”KKR美洲私募股权主管Alexander Navab和客户及合作伙伴组主管Suzanne Donohoe在备忘录中写道。

目前担任KKR零售投资主管的Nathaniel Taylor将成为合并后消费者和零售组主管。KKR在备忘录中称，鉴于越来越多的零售商开发自有消费品牌，更多厂家也在寻求直接面向消费者，组织整合变得越来越重要。

在KKR旗下90亿美元北美私募股权基金NAXI从2012年11月开始投资以来，KKR私募股权美国团队发生一连串高管离职，Brown和Kerko是最近的两位。

离职高管中包括前零售投资主管Michael Calbert、前科技投资主管Adam Clammer和前媒体与通信投资主管Thomas Uger。

高层方面也出现变动。Navab去年成为KKR北美私募股权业务唯一主管，联席主管Michael Michelson辞任回归KKR专职投资领域。

KKR还在备忘录中宣布，已聘请私募股权公司Golden Gate Capital的John Hockin担当KKR私募股权业务投机型投资(如收购其它公司公众股权等)的主管。(完)

(编译 李婷仪/刘秀红；审校 王丽鑫/白云)

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